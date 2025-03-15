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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, sınırdaki Mehmetçikle iftar açtı

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, sınırdaki Mehmetçikle iftar açtı
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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırlarında görev yapan Mehmetçik ve güvenlik güçleri ile birlikte iftar yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırlarında görev yapan Mehmetçik ve güvenlik güçleri ile birlikte iftar yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindekiler ile birlikte Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınırları içerisinde bulunan bulunan 2'nci Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Merkezi, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığını ve Pençe-Kilit Harekat alanında bulunan 13'üncü Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ederek Kahraman Mehmetçik ve güvenlik korucuları ile iftar yaptı.

Sınır birliklerine yaptığı ziyaretle ilgili açıklama yapan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, "Aziz milletimizin, şehit ve gazi ailelerimizin gönlünde taht kuran dosta güven düşmana korku veren Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, terörle mücadelede gösterdiği kararlı duruş ve milli savunmamıza verdiği önem, büyük bir gurur ve onurdur. Devletimizin ve ordumuzun, her türlü tehdide karşı dimdik ayakta olduğunu bir kez daha gösteren bu ziyaret, sınırlarımızın güvenliği ve sürekliliği için verilen mücadeledeki kararlılığının simgesidir. Kahraman Mehmetçiklerimizin aziz vatanımızı korumak için ortaya koyduğu fedakarlık ve cesaret karşısında, milletimiz her zaman olduğu gibi bugün de askerinin yanındadır. Bu vesileyle, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başta Kara Kuvvetleri Komutanlığı olmak üzere diğer kuvvetlerine minnet ve şükranlarımızı sunuyor, iç ve dış güvenliğin sağlanması için mücadele yürüten tüm güvenlik güçlerimize Cenab-ı Allah'tan güç ve kuvvet diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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