Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel Hakkari'de

Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel Hakkari'de
Güncelleme:
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hakkari'ye gelerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Vali Ali Çelik tarafından karşılanan Tokel, 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti ve hatıra fidanı dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Kara kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi. Orgeneral Tokel ve beraberindeki heyet, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali Ali Çelik ve il protokolü tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından Orgeneral Metin Tokel ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Vali Ali Çelik ve beraberindeki il protokolü ile birlikte 3. Piyade Tümen Komutanlığı'nı ziyaret etti. Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural tarafından karşılanan heyet, burada hatıra fidanı dikim etkinliği gerçekleştirdi. Program kapsamında Hakkari Valiliği'ni de ziyaret eden Orgeneral Tokel, ziyaretçi defterini imzalayarak Vali Ali Çelik'in makamında ağırlandı.

Vali Ali Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kara Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Metin Tokel ve 2. Ordu Komutanımız Korgeneral Zorlu Topaloğlu'nu Hakkari'mizde ağırlamaktan onur duyduk. Destekleri bizlere güç veriyor. İlimize olan yakın ilgilerinden dolayı şükranlarımı sunarım" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
