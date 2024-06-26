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Kara Kuvvetleri Komutanı Erzurum'a ziyaret gerçekleştirdi

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Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Erzurum'a gelerek Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Ziyarette askeri hastane ve sanayi bölgesi konuları ele alındı.

Bölgedeki askeri birlikleri denetlemek ve bazı incelemelerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Vali Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ardından makama geçerek Vali Mustafa Çiftçi ile bir süre görüştü. Görüşmede, daha önce askeri hastane olarak kullanılan Mareşal Fevzi Çakmak yerleşkesinin, Erzurum Lisesi kampüs alanına katılımı hususu ele alındı. Bununla birlikte Erzurum'un ticari anlamda gelişimi açısından büyük önem arz eden 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin genişlemesi için bölgede bulunan askeri arazinin sanayi bölgesine dahil edilmesi konusu değerlendirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Sayın Selçuk Bayraktaroğlu'nun ziyaretlerine; 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan ve Kara Kuvvetleri İstihkam Daire Başkanı Tuğgeneral Mustafa Yeter eşlik etti - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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