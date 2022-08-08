Kara: 'Çocuklarımız ülkemiz ve milletimizin değerleriyle yetişsin istiyoruz'

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yaz Spor Okulu'nda öğrencileri ziyaret eden Başkan Kadir Kara, "Biz istiyoruz ki; bizim çocuklarımız kendi ülkemizin ve milletimizin değerleriyle yetişsinler" dedi.

Osmaniye Belediyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yaz Spor Okulu'nda öğrencileri ziyaret eden Başkan Kadir Kara, "Biz istiyoruz ki; bizim çocuklarımız kendi ülkemizin ve milletimizin değerleriyle yetişsinler" dedi.

Osmaniye Belediyesince sosyal belediyecilik anlayışlı 'Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin' sloganıyla bu yıl 12'ncisi düzenlenen Yaz Spor Okulu'nu ziyaret eden Başkan Kadir Kara, çocuklardan yoğun ilgi gördü. Haftada 3 gün futbol, 2 gün diğer spor dallarında yaklaşık 2 bin öğrencinin eğitim aldığı okullarda öğrencilerle bir araya gelen Başkan Kara, "En Büyük Başkan Bizim Başkan" sloganları ile karşılandı. Öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra çocukların oyunlarına otak olarak kaleye şut atan Başkan Kadir Kara'ya öğrenciler 80 numaralı forma hediye etti.

"Siz kıymetli çocuklarımızın yoğun ilgisi ve desteğiyle her yıl yaz spor okullarını yapmaya devam ederek mutluluğunuza ortak olacağız" diyen Başkan Kara, "Sevgili gençler, hepinizi samimi duygularla içtenlikle selamlıyorum. Hepinize yaz spor okullarımızda yaptığınız sportif faaliyetlerde başarılar diliyorum. Şehrimize ve siz gençlerimize katkılar sağlayarak geleceğe hazırlayabilme noktasında projeler üretiyor ve hayata geçiriyoruz. İçerisinde bulunduğumuz çağda maalesef sosyalleşmeden uzaklaşan, dijital dünyanın etkisi altında kalan bir nesil yetişiyor. Biz istiyoruz ki; bizim çocuklarımız kendi ülkemizin ve milletimizin değerleriyle yetişsinler. Sizlerin hem birbiriyle kaynaşmanız hem birlikte sosyalleşerek arkadaşlık duygularınızı geliştirerek topluma, ülkeye ve geleceğe daha faydalı bireyler olmanız amacıyla Yaz Spor Okulları'nı yapıyoruz. Katkı ve katılımlarınızdan dolayı siz gençleri canı gönülden alkışlıyorum. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'müze, Milli Eğitim Müdürlüğü'müze ve valiliğimize sizlere eğitimleriniz esnasında büyük fedakarlık gösteren kıymetli hocalarınız ile sizlere en büyük desteği sağlayan değerli ailelerinize teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. - OSMANİYE