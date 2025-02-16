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Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı
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Adıyaman'ın Çelikhan-Malatya Karayolu'nda yoğun kar nedeniyle yoldan çıkan bir aile, donma tehlikesi yaşadı. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan aile, ekiplerin yardımlarıyla güvenli bir alana ulaşmayı başardı.

Adıyaman'ın Çelikhan- Malatya Karayolunda kar nedeniyle yoldan çıkarak şarampole giren araç içerisinde donma tehlikesi yaşayan aile kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Samsun'dan Adıyaman'a kendilerine ait araçlarıyla gelmeye çalışan bir aile, Adıyaman'ın Çelikhan- Malatya Karayolunun 15. Kilometresinde yoğun kar yağışından dolayı araçları kontrolden çıkarak şarampole girdi. Şarampolde kara saplanan araç burada mahsur kaldı. Yakıtları bitme seviyesine gelen ve kış lastikleri bulunmayan araçta donma tehlikesi yaşayan aile 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri ve UMKE sevk edildi. Belirtilen bölgeye gelen ekipler araçta bulunan kişileri ekip araçlarına alarak ısıttı. Ekiplerin çalışmaları neticesinde mahsur kalan araç ise bulunduğu yerden çıkarıldı. Tekrardan araçlarına geçen aile, güvenli bir alana kadar ekiplerin kontrollünde yollarına devam etti. Donma tehlikesi yaşadıklarını ve oldukça zor dakikalar yaşadıklarını söyleyen aile, "Ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde buradan kurtulduk. Eğer onlar yetişmeseydi belki de bu araç içerisinde donup kalacaktık. Onların hakkı asla ödenmez" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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