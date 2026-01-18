Haberler

AJet hava muhalefeti sebebiyle 38 uçuşu iptal etti

Güncelleme:
AJet, İstanbul genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı 38 seferin iptal edildiğini açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden 18-19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
