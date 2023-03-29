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Kar yağışı Kastamonu'da uçuşları iptal ettirdi

Yerel Haberler

Kar yağışı Kastamonu'da uçuşları iptal ettirdi

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Türk Hava Yolları'nın uçuşlar iptal edildi.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Türk Hava Yolları'nın uçuşlar iptal edildi.

Kastamonu'da kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sebebiyle Kastamonu Havalimanı'ndaki Türk Hava Yollarının İstanbul-Kastamonu ve Kastamonu-İstanbul yönündeki seferleri iptal edildi.

Bilgilendirme yapılmayan yolcular ise havalimanında uçuşun iptal olduğunu öğrendi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Hava Yolları Kastamonu Yerel Haberler

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