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Kar ve tipi nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı

Yerel Haberler

Kar ve tipi nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandıERZİNCAN Kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan'da 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar ve tipi nedeniyle 150 köy yolu ulaşıma kapandı

ERZİNCAN Kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan'da 150 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Erzincan'da hafta sonu aralıklı yağan kar, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle Erzincan'da 150 köy yolunun ilçe merkezi ile bağlantısı kesildi. Geceleri de buzlanma ve don uyarısında bulunan yetkililer, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini belirterek, sürücülerden dikkatli olmalarını istedi. Karayolları ve İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, köy yollarını yeniden açmak için büyük çaba sarf ediyor. Yüksekliği 2 metreye varan karlı yolları rotatif, dozer ve kepçelerle açmaya çalışan ekipler, zaman zaman fırtına nedeniyle çalışmalara ara vermek zorunda kalıyor.

Kar ve tipi dolayısıyla; İliç'te 30, Kemah'ta 20, Kemaliye'de 35, Refahiye'de 40, Tercan'da 25 olmak üzere kapanan toplam 150 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için 68 ekiple çalışmalar sürdürülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Erzincan Yerel Haberler

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