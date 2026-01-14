Haberler

Karabük'te Öğrenciden Örnek Davranış: İstiklal Marşı'na Saygı Duruşu

Karabük'te Öğrenciden Örnek Davranış: İstiklal Marşı'na Saygı Duruşu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te okula giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan 12 yaşındaki Türkmenistan uyruklu öğrenci Jahangir Gapurjanov, kar yağışı altında saygı duruşuna geçerek marşa eşlik etti. Bu örnek davranışı sayesinde İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından ödüllendirilen Gapurjanov, sergilediği duyarlılıkla takdir topladı.

Karabük'te okula giderken İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyan ve kar yağışı altında saygı duruşuna geçerek marşa eşlik eden öğrenci, örnek davranışı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından ödüllendirildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Şehit Nurettin Seki İlkokulu önünde yaşandı. Okula gitmek üzere yolda yürüyen Türkmenistan uyruklu 12 yaşındaki Jahangir Gapurjanov, okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu fark edince kar yağışına aldırış etmeden durarak saygı duruşuna geçti ve marşa eşlik etti. O anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından takdir toplayan Gapurjanov, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından makamında kabul edilerek çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Akbaş, sergilediği duyarlı davranıştan dolayı öğrenciyi tebrik etti.

Hediye takdiminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Jahangir Gapurjanov, "Pazar günü akşamı Sarıkamış Harekatı ile ilgili bir film izledim. Ertesi gün okula giderken İstiklal Marşı okunduğunu duydum. Hazır ola geçip eşlik ettim. Hava soğuktu. Aklıma izlediğim filmdeki şehitler geldi. O yüzden yapmam gereken davranışı yaptım" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı

Sevgilisini otel odasında bırakıp kaçtı! Sonra ortalık fena karıştı
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

AK Partili İnan, Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar