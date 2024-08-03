Kapaklı'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Kapaklı'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil böyle çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yolu karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı. Yaşanan kazada yaralanan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kapaklı Yıldızkent Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzeri 61. Sokak kesişiminde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Nuri H. idaresindeki 16 ALD 122 plakalı otomobil 61. Sokaktan karşı kaldırıma geçmek isteyen 10 yaşındaki K.Y.O.'ya çarptı.

Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Yaşanan olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.