Kapaklı'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kapaklı'da Silahlı Saldırı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişi, ofisinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından güvenlik ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı ve saldırganların yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Kapaklı'da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı ilçesinde ofisinde silahı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesinde Burhan Y. isimli şahıs ofisinde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Burhan Y.'nin saldırıda hayatını kaybettiği belirlenirken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıslar hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERKE ÖZEN - Yerel
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