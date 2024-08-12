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Kapadokya Havalimanı Temmuz Ayında 74 Bin 527 Yolcuya Hizmet Verdi

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T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı'nın 2024 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Temmuz ayında Kapadokya Havalimanı'nda toplam 74.527 yolcuya hizmet verildi.

Kapadokya Havalimanı Temmuz ayında 74 Bin 527 yolcuya hizmet verdi.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMI) Genel Müdürlüğü, Kapadokya Havalimanı'nın 2024 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Kapadokya Havalimanı'nda temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 74.120, dış hat yolcu trafiği 407 oldu. Böylece temmuzda toplam 74.527 yolcuya hizmet verildi. Temmuz ayında Kapadokya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 1.726, dış hatlarda 20 olmak üzere toplamda 1.746'ya ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise temmuz ayında toplamda 822 ton oldu.

7 aylık (ocak-temmuz) dönemde ise Kapadokya Havalimanı'nda yolcu trafiği 398.187, uçak trafiği 8.964, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4.022 ton olarak gerçekleşti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi ulaştırma ve altyapı bakanlığı Turizm Yerel Güncel Haberler

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