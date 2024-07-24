Kapadokya'da Zelve Ören Yeri Tarla Olarak Kullanıldı

Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda Zelve Ören yerine 'Karşılama Merkezi' yapım işi ihale edilerek çalışmalara başlandı. Ancak Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgede en çok ziyaret edilen Zelve Ören yerine gelecek yerli ve yabancı turistlerin araçlarını park edecekleri alan belirlemek yerine, mülkiyeti vatandaşa ait olan tarlayı otoparka çevirdi.

Nevşehir'de bir Avukat mülkiyeti kendisine ait olan tarlanın otopark olarak kullanılmasına tepki göstererek tarlasında otopark nöbeti tutmaya başladı.

Nevşehir Barosuna kayıtlı Avukat Zekeriya Onur Özkan Kapadokya bölgesinin en önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Zelve Ören yerinin hemen yanında bulunan tarlasının otopark olarak kullanılmasına tepki göstererek tarlaya girişi aracı ile kapattı.

Duruşmaları tarlasından takip etti

E Duruşmalara da tarlasından girdiğini söyleyen Avukat Zekeriya Onur Özkan İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklamada "Şu an Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Zelve Ören Yerindeyiz. Kapadokya Alan Başkanlığı buradaki inşaatın yapımı için bir firmaya ihale etmiştir. İnşaat yapılırken mülkiyeti tarafımıza ait olan bu tarlayı otopark olarak kullanmıştır. Bu alanı kullandıkları için oluşan zararın ödenmesi için gerek ilgili firmaya, gerek se Kapadokya Alan Başkanlığına müracaatlarımızı yaptık. Herkes suçu bir birine atmaktadır. Normal şartlarda adli tatil olmasına rağmen, bugün duruşmamız vardı. Bende tarlama daha fazla zarar verilmemesi için E Duruşmaya buradan girdim. Buradaki zararımın karşılanması için gerekli yerlere de başvurumuzu yaptık. Tarlamıza daha fazla zarar gelmemesi için tarlamızın girişini aracımız ile kapattık. Burada bağ çubukları ve ağaçlarımız vardı. Hepsini kırdılar, zararımızı da karşılamadılar" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR