Kapadokya'da Kar Yağışı Nedeniyle Balon Turları 5. Kez İptal Edildi

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Mirası listesine yer alan Kapadokya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları üst üste 5'inci kez ertelenince Kapadokya'da gökyüzü boş kaldı.

Perşembe günü başlayan ve zaman zaman etkisini sürdüren kar yağışı ve rüzgar Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarının iptaline neden oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle bu gün de sıcak hava balon uçuşlarına izin verilmedi. Kapadokya'da yılda ortalama 220 gün yapılan balon turlarına katılan turistler Kapadokya'nın güzelliklerini gökyüzünden izleyebiliyor.

Bölgedeki balon turlarının hava şartlarının uygun olması halinde hafta başından itibaren tekrar başlaması bekleniyor. - NEVŞEHİR