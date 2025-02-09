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Kapadokya'da Kar Yağışı Nedeniyle Balon Turları 5. Kez İptal Edildi

Kapadokya'da Kar Yağışı Nedeniyle Balon Turları 5. Kez İptal Edildi
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Kapadokya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, sıcak hava balon turlarının üst üste 5 kez iptal edilmesine neden oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hava şartları nedeniyle turlara izin vermedi. Balonların hava şartları uygun olursa önümüzdeki hafta yeniden uçuş yapması bekleniyor.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültür Mirası listesine yer alan Kapadokya'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle balon turları üst üste 5'inci kez ertelenince Kapadokya'da gökyüzü boş kaldı.

Perşembe günü başlayan ve zaman zaman etkisini sürdüren kar yağışı ve rüzgar Kapadokya'daki sıcak hava balon turlarının iptaline neden oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle bu gün de sıcak hava balon uçuşlarına izin verilmedi. Kapadokya'da yılda ortalama 220 gün yapılan balon turlarına katılan turistler Kapadokya'nın güzelliklerini gökyüzünden izleyebiliyor.

Bölgedeki balon turlarının hava şartlarının uygun olması halinde hafta başından itibaren tekrar başlaması bekleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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