Üye Girişi
Haberler

Kapadokya'da Sıcak Hava Balonları 'Gazze'de Ateşkes', 'Savaşa Hayır' Pankartları ile Havalandı

Güncelleme:

Nevşehir Filistin Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlikte, Kapadokya'da havalanan sıcak hava balonları Türkçe ve İngilizce 'Gazze'de ateşkes', 'Savaşa Hayır', 'Refah Sınır Kapısı Açılsın' yazılı pankartlar taşıdı. Platform Başkanı Mustafa Gençtürk, bölgedeki katliamı ve gıda krizini vurgulayarak, ateşkesin sağlanmasını ve refah sınır kapısının açılmasını istedi.

Kapadokya'da sıcak hava balonları ' Gazze'de ateşkes', 'Savaşa Hayır' pankartları ile havalandı.

Sabahın erken saatlerinde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonları sepetlerine astıkları Türkçe ve İngilizce ' Gazze'de ateşkes', 'Savaşa Hayır', 'Refah Sınır Kapısı Açılsın' yazılı pankartlar ile gökyüzüne yükseldi. Nevşehir Filistin Destek Platformu tarafından organize edilen etkinlikte konuşan Platform Başkanı Mustafa Gençtürk yaptığı açıklamada, "7 Ekim'den bu yana 4 buçuk aydır, dünya eşi görülmemiş katliamı seyrediyor. Yaklaşık 29 bin kardeşimiz şehit, 69 bin kardeşimiz yaralı ve binlercesi enkaz altında. Birleşmiş Milletler'in tespitine göre bölgede gıda krizi had safhaya ulaşmış durumda. Bölgeye çok az şekilde gıda girebilmekte. İşgalciler güvenli bölge diye sürdükleri bölgelerde de bombalamaktadırlar. Çocukların ve kadınların sığındığı, okullar, camiler ve kamplar bombalanmakta. Biran önce ateşkesin sağlanmasını ve refah sınır kapısının açılmasın istiyoruz. Bu gün Kapadokya'da balonlar Gazze için ateşkes ve Refah Kapısı'nın açılması için havalanıyor" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Gençtürk Kapadokya Filistin Nevşehir Gazze Dış Politika Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Tolga Sarıtaş nişanlandı mı? Tolga Sarıtaş kiminle evlendi, nişanlandı? 24 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 24 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 24 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi İYİ Parti Erzurum adayı kim? 2024 İYİ Parti Erzurum Belediye Başkan adayı Canan Uçar kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı Veda Bingö kimdir? İYİ Parti Elazığ adayı kim? 2024 İYİ Parti Elazığ Belediye Başkan adayı kimdir? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Saadet Partisi Çorum belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çorum adayı Faruk Cıdık kimdir? Saadet Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çankırı adayı Mustafa Ünver kimdir? Saadet Partisi Çanakkale belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Çanakkale adayı Şaban Sarı kimdir? Saadet Partisi Bursa belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bursa adayı İkram Akkaya kimdir? Saadet Partisi Bolu belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bolu adayı İsa Sayın kimdir? Saadet Partisi Bitlis belediye başkan adayı kim oldu? 2024 Saadet Partisi Bitlis adayı Emrah Yurci kimdir? 24 Şubat 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title