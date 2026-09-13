'Kanseri yendim, kutlamak için korna basın'

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 45 yaşındaki Sultan Erdem yakalandığı meme kanserini uzun bir tedavi sonrası yenmenin mutluluğunu paylaşmak için eşi ile birlikte araçlarının arkasına 'Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basın' yazısı yazarak şehir turu yaptılar. Şehir merkezinde ve kara yolunda yazıyı okuyan sürücüler araçlarının kornasına basarak Sultan Erdem'in mutluluğuna ortak oldular.

12 Kasım 2025 tarihinde tedavi süreci başlayan Sultan Erdem, 10 aylık zor bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Doktorunun son kontrollerinin ardından büyük sevinç yaşayan ve kanseri yenen Erdem, bu mutluluğunu herkes ile paylaşmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Araçlarının arkasına 'Kanseri yendim, kutlamak için kornaya basın' yazısı yazan Erdem çiftçi, Menteşe şehir merkezinde araçları ile tur atmaya başladı. Erdem çifti Muğla çevre yolunda da sevinç ve mutluluklarını paylaşmak için araçları ile seyrederken sürücüler de kornaya basarak bu mutluluğa ortak oldular.

10 ayda kanseri yenen 45 yaşındaki Sultan Erdem, "Öncelikle şifayı veren Allah, her halükarda. Çok şükür atlattım. Baştan bu yana zaten inanıyordum kendime. Moralimi çok düşürmedim. Muğlalıyım. Arkadaşlarım ve akrabalarım sayesinde yendim çok şükür. Eşim bu süreçte 7/24 yanımdaydı. 10 ay oldu. Bugün tam 10 ayı geride bıraktım. 12 Kasım'da tedaviye başladım. Çok şükür atlattım. Bu süreci gülerek, gülümseyerek yani çaresi bulunabilecek şeyler. Teknoloji gelişti yani çok şükür Allah'ımıza çok şükür. Konvoy yapıyoruz. Destekliyor herkes" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı