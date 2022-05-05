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Kanserden ölen eski muhtar son yolculuğuna uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kanserden ölen eski muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta kanserden hayatını kaybeden Terakki Mahallesi eski muhtarı Şükrü Fidanboy gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta kanserden hayatını kaybeden Terakki Mahallesi eski muhtarı Şükrü Fidanboy gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Zonguldak'ta bir dönem Terakki Mahallesi muhtarlığı yapan ve kanser hastalığı nedeniyle uzun zamandır tedavi gören Şükrü Fidanboy, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fidanboy için bugün Dağyolu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Muhtarlar Derneği Başkanı Şerafettin Nas, Muhtarlar, ailesi ve sevenleri katıldı. Eski muhtar Şükrü Fidanboy öğlen namazını müteakip Dağyolu camiinde kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Terakki Mahallesi, Zonguldak, Cenaze, Muhtar, Yerel, Haberler

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