Kanserde Erken Teşhis İçin Mobil Tarama Aracı Ziyaret Edildi

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Mobil Kanser Erken Tanıma ve Eğitim Merkezi (KETEM) aracını ziyaret ederek, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla KETEM mobil aracını ziyaret etti. Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Gündoğdu, kanserin erken dönemde tespitinin hayat kurtarıcı olduğunu vurguladı. Kaymakam Gündoğdu, aracın sağladığı hizmetler hakkında yetkililerden bilgi alırken, vatandaşları düzenli taramalara katılmaları konusunda teşvik etti. Gündoğdu, kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ancak erken teşhisin hayati önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, erken teşhis ve farkındalık oluşturma çalışmalarının bu tür mobil hizmetlerle daha da güçlendiğini ifade etti. Herkesin bu tür taramalara katılarak sağlıklarını kontrol ettirmeleri gerektiğini hatırlatan Karacasu Kaymakamı Gündoğdu, kanserle mücadelede toplumun bilinçli olmasının büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. - AYDIN