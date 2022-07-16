Kanser hastası olan akrabaları için doğada geceleyip yüksek dağlarda kamp kuruyorlar - Haberler

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Kanser hastası olan akrabaları için doğada geceleyip yüksek dağlarda kamp kuruyorlar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kanser hastası olan akrabaları için doğada geceleyip yüksek dağlarda kamp kuruyorlar

Batman'da sıcakların artmasıyla kanser hastası akrabalarının rahatı için 2 bin rakımlı dağa çıkarak kamp kurarak günlerce kalıyorlar.

Batman'da sıcakların artmasıyla kanser hastası akrabalarının rahatı için 2 bin rakımlı dağa çıkarak kamp kurarak günlerce kalıyorlar.

Batman'dan Sason ilçesine gelerek yüksek dağlarda bulunan çeşme ve mesire alanlarında konaklayarak gecelediklerini belirten kanser hastası İsmail Filiz'in kardeşi Abdülaziz Filiz, doğanın ağabeyine iyi geldiğini ve kendini iyi hissettiğini belirtti. Abdülaziz Filiz, "Kanser hastamız var. Onun tedavisinin devamı için onu sürekli yüksek dağlara götürüyoruz. Mesire alanlarına, doğa ortamlarına götürüyoruz. Sağlığı için bazen dağlarda kamp kurarak geceliyoruz. Onun morali için çoğu zaman geceleri dışarıda kaldığımız da oluyor. Kendisine faydalı olduğunu görüyoruz. Benzer hastaları da doğaya götürmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

"Hasta olduğum halde Sultan Dağına çıktım"

2 yıldır kanser tedavisi gören İsmail Filiz, doğanın kendisine çok iyi geldiğini ifade etti. Hasta olmasına rağmen Sultan Dağına çıktığını aktaran Filiz, "Hayran kadım, buz gibi suyu var. Şimdi de Sevek mesire alanındayım. Cennet gibi bir yer, daha önce böyle güzel bir yerin varlığından habersizdim. Bilseydim haftada bir gün buraya gelirdim" şeklinde konuştu. - BATMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Filiz Batman Yerel Haberler

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