Kandıra'da Denize Giriş Yasağı: Sadece 3 Plaj Serbest
Kandıra Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Kovanağzı, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmeyi bugün için yasakladı. Vatandaşların cankurtaran bulunan ve izin verilen bölgelerde, mantar dubalarla belirlenen alanlar içinde denize girmeleri gerektiği bildirildi.
Kandıra'da Kovanağzı, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.
Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün Kovanağzı, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi. Açıklamada, vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen ve denize girilmesine izin bulunan bölgelerde, mantar dubalarla belirlenen alanların içerisinde denize girmeleri istendi.
Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından alınan yasağa uymalarını ve belirlenen güvenli alanların dışına çıkmamalarını istedi.