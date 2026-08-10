Haberler

Kandıra'da Denize Giriş Yasağı: Sadece 3 Plaj Serbest

Kandıra'da Denize Giriş Yasağı: Sadece 3 Plaj Serbest
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kandıra Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle Kovanağzı, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmeyi bugün için yasakladı. Vatandaşların cankurtaran bulunan ve izin verilen bölgelerde, mantar dubalarla belirlenen alanlar içinde denize girmeleri gerektiği bildirildi.

Kandıra'da Kovanağzı, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün Kovanağzı, Kerpe ve Miço Kadınlar Plajı dışındaki tüm sahillerde denize girmenin tehlikeli ve yasak olduğu bildirildi. Açıklamada, vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen ve denize girilmesine izin bulunan bölgelerde, mantar dubalarla belirlenen alanların içerisinde denize girmeleri istendi.

Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından alınan yasağa uymalarını ve belirlenen güvenli alanların dışına çıkmamalarını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' için büyük uzlaşı: Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı

"Terörsüz Türkiye" için büyük uzlaşı: Konuşması biter bitmez alkışladı
Diyarbakır'da boş arazide kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'da dehşet! Boş arazide kadın cesedi bulundu
Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var

Muğla'da evli çifti evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı