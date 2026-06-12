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Üsküdar'da Kandilli Camii'nin yanındaki alkollü mekan tepkilerin odağında

Üsküdar'da Kandilli Camii'nin yanındaki alkollü mekan tepkilerin odağında
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Üsküdar Kandilli'de tarihi caminin hemen yanında açılan alkollü mekan, mahalle sakinleri ve cami cemaatinin tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, durumun mahalle kültürüne ve manevi yapıya aykırı olduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Üsküdar'da tarihi Kandilli Camii'nin hemen yanı başında açılmasıyla mahalle sakinlerinin ve cami cemaatinin tepkisini çeken alkollü mekan, son haliyle görüntülendi.

Üsküdar'ın tarihi dokusu ve sessizliği ile bilinen semtlerinden Kandilli'de tarihi Kandilli Camii'ne komşu konumda faaliyete geçen alkollü mekan, bölge halkının tepkisini çekmeye devam ediyor. İbadethanelerin hemen yakınında alkollü işletme açılmasının mahalle kültürüne ve semtin manevi yapısına aykırı olduğunu savunan vatandaşlar, duruma tepki göstererek, yetkililere çağrıda bulunmuştu. Kısa sürede dijital platformlarda da geniş yankı uyandıran olay, sosyal medya kullanıcılarının paylaştığı mesajlar ve tepki etiketleriyle gündeme taşındı. Çekilen görüntülerde cami duvarıyla neredeyse sıfır noktada bulunan işletmenin konumu ve çevresi tüm detaylarıyla gözler önüne serildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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