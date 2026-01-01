Haberler

Kandıra'da kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara

Güncelleme:
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle cuma günü tüm okullarda eğitim bir gün süreyle durduruldu. Güvenlik önlemleri kapsamında alınan bu karar, olumsuz hava koşullarının yol açabileceği sorunları önlemeyi amaçlıyor.

Kocaeli'de etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle cuma günü Kandıra ilçesindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde etkisini artıran kar yağışı ve beraberinde oluşması beklenen buzlanma riski, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesinin beklendiği ilçede, öğrenci ve eğitimcilerin güvenliği ön planda tutuldu. Meteoroloji verileri ve sahadaki değerlendirmeler doğrultusunda tedbirlerini artıran Kandıra Kaymakamlığı, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve kazaların önüne geçmek amacıyla eğitimle ilgili karar aldı.

Yetkililer tarafından yapılan değerlendirmede, kar yağışının cuma günü de aralıklarla devam etmesinin ve buzlanma riskinin yüksek olmasının beklendiği belirtildi. Bu kapsamda ilçe genelinde cuma günü eğitim-öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı. Kandıra Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle cuma günü ilçemizde bulunan tüm okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
