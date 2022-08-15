Kanadı kırık şahin tedavi edilecek Adıyaman'da vatandaşlar tarafından kanadı kırık halde bulunan şahinin tedavi edileceği öğrenildi. Adıyaman'da vatandaşlar tarafından kanadı kırık halde bulunan şahinin tedavi edileceği öğrenildi. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinin Sarıkaya Köyü'nde yer alan 2 bin 600 metre yüksekliğindeki Ulubaba Dağı'nda Hüseyin Gazi Türbesi'ne gelen vatandaşlar, türbe yakınlarında kanadık kırık bir şahin gördü. Şahini yakalayan ve kanadının kırık olduğunu anlayan vatandaşlardan Erkan Sekman, yaralı şahini alarak tedavisinin yapılabilmesi için Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edeceğini söyledi. - ADIYAMAN İhlas Haber Ajansı / Yerel Toros Dağları Adıyaman Yerel Haberler

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