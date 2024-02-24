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Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti

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Aydın'ın Köşk ilçesinde hurda yüklü bir kamyonun çarptığı şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde Köşk ilçe sınırları içerisinde öğle saatlerinde meydana geldi.

Kamyonun çarptığı adam hayatını kaybetti

AYDIN - Aydın'ın Köşk ilçesinde hurda yüklü bir kamyonun çarptığı şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzerinde Köşk ilçe sınırları içerisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametin den Aydın merkez ilçe Efeler istikametine doğru seyir halinde olan hurda yüklü 09 AHF 984 plakalı kamyon, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Nazif Kart'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Kart ağır yaralanırken, kamyon da yan yattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kart'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Kart, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Denizli Aydın Köşk Yerel Güncel Haberler

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