Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde kamyon ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mikdat Güney (67) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İskenderun-Payas yolu Güzelçay Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet M. (36) yönetimindeki 06 FAD 770 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen Mikdat Günay kontrolündeki 31 ACN 044 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Günay kamyonun altında metrelerce sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Günay'ı kamyonun altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede, Günay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Günay'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı