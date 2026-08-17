Adıyaman'da Tehlikeli Yolculuk: Kasadaki Şahıs Görenleri Şaşkına Çevirdi
Adıyaman'da seyir halindeki bir aracın kasasında, üst üste yığılmış plastik sandalyelerin arasında güvenlik önlemi almadan ayakta yolculuk yapan kişi, düşme tehlikesine aldırış etmedi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan bu yolculuk görenlerin tepkisini çekti.
Adıyaman'da seyir halindeki bir aracın kasasında, yüklü malzemelerin arasında herhangi bir güvenlik önlemi almadan yolculuk yapan kişi görenleri şaşkına çevirdi.
Adıyaman merkezde trafikte ilerleyen aracın kasasında üst üste yığılmış plastik sandalyeler ve çeşitli malzemelerin yanında ayakta duran kişi, düşme tehlikesine aldırış etmeden yolculuk yaptı.
Yoğun trafikte gerçekleşen tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahsın, aracın kasasının kenarlarına tutunarak yolculuk yaptığı görüldü.
Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan yolculuk, görenlerin tepkisini çekti.