Haberler

Adıyaman'da Tehlikeli Yolculuk: Kasadaki Şahıs Görenleri Şaşkına Çevirdi

Adıyaman'da Tehlikeli Yolculuk: Kasadaki Şahıs Görenleri Şaşkına Çevirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da seyir halindeki bir aracın kasasında, üst üste yığılmış plastik sandalyelerin arasında güvenlik önlemi almadan ayakta yolculuk yapan kişi, düşme tehlikesine aldırış etmedi. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan bu yolculuk görenlerin tepkisini çekti.

Adıyaman'da seyir halindeki bir aracın kasasında, yüklü malzemelerin arasında herhangi bir güvenlik önlemi almadan yolculuk yapan kişi görenleri şaşkına çevirdi.

Adıyaman merkezde trafikte ilerleyen aracın kasasında üst üste yığılmış plastik sandalyeler ve çeşitli malzemelerin yanında ayakta duran kişi, düşme tehlikesine aldırış etmeden yolculuk yaptı.

Yoğun trafikte gerçekleşen tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerde şahsın, aracın kasasının kenarlarına tutunarak yolculuk yaptığı görüldü.

Hem kendi canını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan yolculuk, görenlerin tepkisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı

İran'dan havalanan İHA'lar, Barzani'nin ofisini hedef aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den yasa sonrası Öcalan'la ilgili yeni çağrı
Altın Çocuk Ahmet Sinci, Victor Osimhen ile bir araya geldi

Bu fotoğraf yapay zeka değil, gerçek!

Aküsü bitince durağın arkasına bırakıp gitti: Haftalar sonra döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Akü bitince durağın arkasına bıraktı: Haftalar sonra döndüğünde...
Brezilya'da otobüs kazası: 10 ölü

Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 10 kişi hayatını kaybetti
Çocuklarını görmek isteyen baba, eski eşinden altığı mesajla şoke oldu

Attığı mesaj da sosyal medyadan paylaşması da ayrı skandal

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Ünlü şarkıcıdan forması zorla çıkarttırılan minik Fenerbahçeli taraftara ömürlük destek

Ünlü şarkıcıdan ülkenin konuştuğu minik taraftara ömürlük destek