Kamyonet kasasını iş yeri yaptı

Kahramanmaraş'ta tamirci ustası depremde kaybettiği iş yerinin yenisini kamyonet kasasından yaparak çalışmalarına devam ediyor.

Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ökkeş Canlı, depremde hem evi, hem de iş yeri yıkıldı. Yaşadığı memleketten ayrılmak istemeyen Canlı, yıkıldığı tamirhanesinin yerine yenisin yapmak istedi. Kamyonet kasası ile iş yerini oluşturan tamirci ustası, işine yarayacak ekipmanları da alarak yeniden çalışmaya başladı.

Tamirci ustası Canlı, "Biz de depremin felaketini yaşadık. Yaşadığımız şehrimizden ayrılmak istemdik ve kendi halimizde iş yerimizi yeniden oluşturduk. Takım malzemelerimizi aldık ve müşterilerimize yardım etmeye devam ediyoruz çalışıyoruz" dedi.

Müşteri Bilal Kalçık ise, "Bu göz önünde olan ve Allah'tan gelen bir şey. Yaşamaya mücadele ediyor ustamız kendi gücü ile bir çatı yaptı vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyor" dedi. - KAHRAMANMARAŞ