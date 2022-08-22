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Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Yerel Haberler

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

İnegöl'de bir genç canını hiçe sayarak halı yüklü kamyonet kasasında seyahat etti.

İnegöl'de bir genç canını hiçe sayarak halı yüklü kamyonet kasasında seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç halı yüklü kamyonetin kasasında canını tehlikeye atarak seyahat etti. Diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamyonet daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İnegöl Yerel Haberler

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