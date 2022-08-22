Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk
Yerel Haberler
İnegöl'de bir genç canını hiçe sayarak halı yüklü kamyonet kasasında seyahat etti.
İnegöl'de bir genç canını hiçe sayarak halı yüklü kamyonet kasasında seyahat etti. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir genç halı yüklü kamyonetin kasasında canını tehlikeye atarak seyahat etti. Diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anlar cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı. Kamyonet daha sonra ara sokağa girerek gözden kayboldu. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel