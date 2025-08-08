Kamyonet Kasasında Kamelya Keyfi

Konya'da bir kamyonetin kasasında taşınan kamelyada oturan vatandaş, trafikte ilginç görüntüler oluşturdu. Cep telefonuyla kaydedilen anlar, dikkat çekti.

Konya'da trafikte seyreden bir kamyonetin kasasında taşınan kamelyada oturan vatandaş, ilginç görüntüler oluşturdu.

Ankara Caddesi'nde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında trafik kuralları hiçe sayılarak taşınan kamelya, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte ilerleyen kamyonetin kasasında bulunan kamelyada oturan vatandaşın parkta gibi rahat bir şekilde oturduğu dikkatlerden kaçmadı. Kamyonetin kasasındaki kamelyada oturan vatandaşı görenler ise 'kamyonet kasasında kamelya keyfi' yorumunda bulundu. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
