Kalp ve Damar Hastalıkları Türkiye'de Ölümlerin Başlıca Nedeni

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsa Ardahanlı, kalp ve damar hastalıklarının Türkiye'de ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Doç. Dr. İsa Ardahanlı yaptığı açıklamada, "Kalp ve damar hastalıkları, Türkiye'de 2024 yılında gerçekleşen ölümlerin yaklaşık %28'inden sorumludur. Hipertansiyon, dislipidemi, diyabet, obezite, hareketsizlik, tütün kullanımı ve sağlıksız beslenme en önemli risk faktörlerindendir. Bu risklerin erken tespiti ve kontrolü hayat kurtarıcıdır" İfadelerini kullandı.

Sözlerine şöyle devam eden Ardahanlı, "Bakanlığımızın 'Türkiye Kalp-Damar Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı' kapsamında hayata geçirdiği kardiyovasküler risk değerlendirmesi uygulaması ile aile hekimleri, 40 yaş ve üzeri bireylerde yılda en az bir kez kapsamlı risk taraması yapıyor. Son bir yılda 662 bin vatandaşımızın kardiyovasküler riski belirlendi ve takip edilmeye başlandı. Hiçbir ritmi kaçırmayın. Sağlıklı beslenin, yeterli su için, hareket edin, tütün ve alkolden uzak durun. Aile hekiminize başvurarak kardiyovasküler riskinizi değerlendirin" dedi. - BİLECİK