Kalp krizi sonrası kaza yapan öğretmen hayatını kaybetti

Güncelleme:
Düzce'de direksiyon başında kalp krizi geçirerek kazaya karışan öğretmen İsmail Şişman, üç gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

DÜZCE(İHA) – Anadolu otoyolu Düzce çıkışında direksiyon başında kalp krizi geçirerek, bariyerlere çarpan ve kazaya karışan Düzceli öğretmen, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Düzce'de geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazada, İsmail Şişman idaresindeki 81 ACL 286 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü İsmail Şişman ağır yaralandı.

Düzce'de bir dönem Türk Eğitim-Sen Düzce Şube Başkanlığı yapan ve öğretmen olan İsmail Şişman'ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği, bu sebeple kazaya karıştığı tespit edildi.

Geçtiğimiz cuma gününden bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden öğretmen İsmail Şişman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

