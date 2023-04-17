Kalp krizi geçiren MHP Salihli İlçe Başkanı Akın hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mehmet Akın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi sonrası ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan MHP Salihli İlçe Başkanı Mehmet Akın (65), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Akın'ın vefat haberi ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın'ın vefat haberinin ardından Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda bir başsağlığı mesajı yayınladı. Kayda mesajında, "Başımız sağ olsun. Uzun yıllar birlikte yol arkadaşlığı yaptığım, geçirdiği kalp krizi sonucunda Hakk'ın rahmetine kavuşan MHP İlçe Başkanımız Mehmet Akın'ın vefatı bizleri derinden üzmüştür. Değerli başkanıma Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" dedi. - MANİSA