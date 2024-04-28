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Kalp krizi geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

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Hakkari'nin Derecik ilçesinde kalp krizi geçiren bir hastaya ambulans helikopter yetişti. Hasta, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kalp krizi geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde kalp krizi geçiren hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti.

Derecik ilçesine bağlı Orta Mahalle'de ikamet eden Cihat Yüksel adlı vatandaş, geçirdiği kalp krizi sonucu ilçedeki hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahaleden sonra ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verilen hasta için helikopter ambulans havalandı. İlçeden alınan hasta, ambulans helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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