Kalaycı Usta Hüseyin Çırakoğlu: Bir Mesleğin Son Temsilcisi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bakır ve kalay ustası yaşlı adam, yok olmaya yüz tutan mesleğini yaşına aldırış etmeden sürdürüyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Hüseyin Çırakoğlu, ilçede kalan iki bakır ve kalay ustasından biri olarak mesleğini devam ettiriyor. 60 yılı aşkın süredir kalaycılık ve bakır ustalığı yapan Çırakoğlu, zamana yenik düşen mesleğini yaşına aldırış etmeden yaşatıyor. Kendilerinden sonra ilçede kalaycı ve bakır ustası kalmayacağını ifade eden Çakıroğlu, gençlerin artık zanaatkarlık yapmak istemediğini, kendilerinin de bu sebeple çırak yetiştiremediğini dile getirdi.

Mesleğe ilk başladığında ilçede 30'a yakın kalaycı olduğunu kaydeden Çırakoğlu, "Köyde doğdum ve 4 yaşımda Tosya'ya geldim. O günden bu yana bu mesleğin içindeyim. Ustamdan öğrendiğim bu sanatı 60 yılı aşkın süredir sürdürüyorum. İlk başladığım dönemde Tosya'da 30'a yakın kalaycı ustası vardı. Bugün ise sadece iki kişi kaldık. Yaşlı olanlar vefat etti, gençler de başka mesleklere yöneldi. Şu an demirciler çarşısında bir usta daha var, ama bizden sonra bu meslek devam edecek mi bilinmez. Bizler sağken çırak yetiştirebilirsek meslek devam eder. Ama çırak olmazsa bu meslek Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Tosya'da da unutulur. Eskiden dükkanımda kardeşimle birlikte çalışıyordum, ancak son bir buçuk yıldır tek başıma sürdürüyorum. Zamanla işler de azaldı. Eskiden her evde bakır tencere, tava kullanılırdı. Şimdi ise sadece nostalji olarak alıyorlar" dedi.

"Mesleğin son temsilcileri olarak tarihe geçeceğiz gibi duruyor"

Zorluklara rağmen mesleğini büyük bir sevgiyle yaptığını söyleyen Çırakoğlu, yıllarca bu işten kazandığı parayla ailesinin geçimini sağladığını ifade etti. Çırakoğlu, üç çocuğunu da mesleği sayesinde büyüttüğünü dile getirerek, "Bizim gibi ustaların çabasıyla bu meslek bugünlere kadar geldi. Bizler bu mesleğin son temsilcileri olarak tarihe geçeceğiz gibi duruyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU