Son dakika haberi | Osmancık ilçesinde bir kahvehanede açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

OSMANCIK, ÇORUM (İHA) - Osmancık ilçesinde bir kahvehanede açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı

ÇORUM Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kahvehanede açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. İddialara göre, yol üzerindeki bir kahvehaneye elinde tüfekle gelen A.T. isimli şahıs, kahvehanede oturan ve aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen Y.Ş. isimli şahsa ateş etti. Açılan ateş sonucu Y.Ş. isimli şahıs bacağından, S.Y. ise vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Osmancık Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Çorum'a sevk edildi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.