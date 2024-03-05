Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Bilgilendirme Yaptı
Kahta İlçe Emniyet müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi. Öğrencilere okul güvenliği, polislik mesleğinin tanıtımı, 112 acil ihbar hattı ve önemi, trafik kuralları, kötü alışkanlıklar, güvenli oyun alanları, güvenli internet kullanımı, arkadaş seçimi, akran zorbalığı konularında bilgilendirme yapıldı.
Kahta İlçe Emniyet müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi.
Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği Hacıbey Ortaokulu'nda bulunan öğrenciler ile birlikte sportif faaliyetlere katıldı.
Öğrencilere okul güvenliği, polislik mesleğinin tanıtımı, 112 acil ihbar hattı ve önemi, trafik kuralları, kötü alışkanlıklar, güvenli oyun alanları, güvenli internet kullanımı, arkadaş seçimi, akran zorbalığı konularında bilgilendirme yapıldı. - ADIYAMAN