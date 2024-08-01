Üye Girişi
Haberler

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kahta'ya yeni atanan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kahta'ya yeni atanan Kaymakam Muhammed Üsame Soysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Mustafa İşeri, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Balıkesir'in Savaştepe Kaymakamlığı görevinden Kahta Kaymakamlığı görevine atanan Muhammed Üsame Soysal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İdarecilik ve yöneticilikte iletişimin önemine değinen Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri, ziyarette yaptığı açıklamada, "İlçemizde faaliyet gösteren basın mensupları, halkımızın sorunlarını, kanaat ve beklentilerini tarafsız bir şekilde gündeme taşıyarak kamuoyu ile paylaşıyor. Bu da ancak doğru bir iletişim yolu ile sağlanabilir. Yani toplumsal bir olayda en alt birimden en üst yöneticiye kadar iletişim halinde olmamız gerekli ki; halkı aydınlatma, halka doğru bilgi verme noktasında görevimizi layıkıyla yapabilelim. Bizler halkımıza doğru haber verme noktasında bugüne kadar bütün kurumlarımızla, yöneticilerimizle ve siyasilerimizle sürekli iletişim halinde olduk ve bundan sonra da olmaya da devam edeceğiz. Kaymakamımız Muhammed Üsame Soysal'a da tekrar ilçemize hoş geldiniz diyor ve Kahta'daki görevinde de kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ise Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek basın yayın çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa İşeri Kahta Yerel Politika Güncel Haberler

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

Ankara'da tarihi takas! 3'ü ABD, 8'i Rus 26 kişi ülkelerine teslim edildi

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Bakmadan Geçme

1-2 Ağustos bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Süper Kupa maçı ne zaman? 2024 Süper Kupa maçı saat kaçta, nerede oynanacak? 1-2 Ağustos Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Sultangazi, Üsküdar, Sancaktepe 2 Ağustos İstanbul su kesintisi listesi! Lille hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? KPSS iptal mi olacak 2024? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Dikili, Foça 2 Ağustos 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Çukurova, Kozan, Feke 2 Ağustos 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Çumra, Ilgın 1-2 Ağustos 2024 Konya su kesintisi listesi! MasterChef kime kaşık atıldı 1 Ağustos? Somer ŞeF kime kaşık attı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Manavgat, Döşemealtı, Aksu 1-2 Ağustos 2024 Antalya su kesintisi listesi! MasterChef 18. yarışmacı kim oldu? 1 Ağustos ana kadroya kim girdi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Gemlik, Karacabey, Kestel 1-2 Ağustos 2024 Bursa su kesintisi listesi! Tatlı Vatan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Tatlı Vatan filmi ne zaman, nerede çekildi? Tatlı Vatan filmi gerçek mi? Sörf nedir, nasıl yapılır? Sörf nerede yapılır? Sörf çeşitleri nelerdir?
İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler

İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title