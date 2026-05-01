Kahta Devlet Hastanesi'ne 9 yeni hekim kadrosu

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 128. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adım atıldı.

Kahta Devlet Hastanesi'ne toplam 9 yeni hekim kadrosu tahsis edildi. Yeni kadrolar kapsamında hastaneye 4 pratisyen hekim ile birlikte; 1 genel cerrahi, 1 ortopedi ve travmatoloji, 1 kardiyoloji, 1 göğüs hastalıkları ve 1 beyin ve sinir cerrahisi uzmanı atanacak.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yeni atamaların hem poliklinik hizmetlerinde hem de cerrahi branşlarda kapasiteyi artıracağını belirterek, "Hastanemizde yeni açılan hekim kadrolarıyla birlikte vatandaşlarımıza daha hızlı, etkin ve kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Özellikle uzman hekim sayımızın artmasıyla birlikte birçok branşta yaşanan yoğunluğun azalacağına inanıyoruz. Güçlenen hekim kadrosuyla birlikte Kahta'da sağlık hizmetleri daha erişilebilir ve sürdürülebilir hale gelecek. Bu önemli katkıdan dolayı AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs! Onlarca kişi gözaltında, bazı duraklar kapatıldı
Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Piyasaları sarsan Japonya hamlesi
Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Piyasaları sarsan Japonya hamlesi
Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Fener kariyeri bitiyor!

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!