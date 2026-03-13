Haberler

Öğrencilerden örnek dayanışma projesi: "Bir sınıf, bir aile"

Öğrencilerden örnek dayanışma projesi: 'Bir sınıf, bir aile'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Mesut Ekni Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek amacıyla 'Bir Sınıf, Bir Aile' sosyal sorumluluk projesi başlatıldı. Proje kapsamında sınıflar, ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamak için yardım topluyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Mesut Ekni Anadolu Lisesi'nde öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek amacıyla "Bir Sınıf, Bir Aile" adlı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nimetullah Yıldırım öncülüğünde yürütülen proje kapsamında her sınıf, gönüllülük esasına dayalı olarak kendi içinde yardım toplayarak ihtiyaç sahibi bir aileye destek olacak.

Proje kapsamında öğrenciler, sınıflarında topladıkları yardımlarla öğretmenlerinin rehberliğinde ihtiyaç sahibi bir aile belirleyecek. Daha sonra öğrenciler topladıkları paralarla market alışverişi yaparak temel gıda ve ihtiyaç malzemelerini temin edecek.

Hazırlanan yardım paketleri ise öğrenciler tarafından sınıfça ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak. Böylece öğrenciler hem ihtiyaç sahiplerine destek olacak hem de paylaşma, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincini yaşayarak öğrenmiş olacak.

Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin böyle anlamlı bir projede yer almasının hem eğitim hem de toplumsal değerler açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

"Bir Sınıf, Bir Aile" kampanyasının öğrenciler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere umut olması bekleniyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin

Hamaney'in mesajı sonrası Trump'tan yeni tehdit: Bu deli pislikleri...
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Adana ve Batman'da siren sesleri duyuldu, vatandaşlar panik yaşadı

2 şehrimiz gece yarısı kabusu yaşadı! Sirenlerle yataktan fırladılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

David Villa yıllar sonra Atletico Madrid'e döndü

Yıllar sonra geri döndü
Çin ile Kuzey Kore arasında 6 yıl sonra ilk yolcu treni seferi yapıldı

6 yıl sonra bir ilk! Savaş sürerken kritik adımı duyurdular
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı

Türkiye'de 10 yıldır yasaktı! İran savaşıyla yeniden serbest oldu
Fenerbahçe'yi eleyen Pereira'nın Nottingham Forest'ı milli yıldızımıza boyun eğdi

Fenerbahçe'yi eleyen Pereira, milli yıldızımıza boyun eğdi
David Villa yıllar sonra Atletico Madrid'e döndü

Yıllar sonra geri döndü
THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama

Gündem yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama geldi
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı

Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı