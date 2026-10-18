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Kahta'da narkotik anne koordinasyon toplantısı Kaymakam Soysal başkanlığında yapıldı

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Kahta'da narkotik anne koordinasyon toplantısı Kaymakam Soysal başkanlığında yapıldı
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Kahta'da En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında Kaymakam Muhammed Üsame Soysal başkanlığında narkotik anne koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliği ve annelerin çocukları korumadaki rolü değerlendirildi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Narkotik anne koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal başkanlığında düzenlenen toplantıya kurum amirleri ve ilgili personel katıldı. Toplantıda, kamu kurumları tarafından proje kapsamında yürütülen çalışmaların izleme ve değerlendirmesi yapıldı. Bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, çocukların bağımlılığın olumsuz etkilerinden korunması ve annelerin mücadeledeki rolünün artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Ailelerin bilinçlendirilmesi ve toplumda bağımlılıkla mücadele farkındalığının artırılması amacıyla yürütülen faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda, annelerin çocukların davranışlarındaki değişimleri fark etmesi ve bağımlılık riskine karşı bilinçli hareket etmesinin önemine ilişkin çalışmalar üzerinde duruldu. Proje kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesiyle ailelerin bilinç düzeyinin artırılması ve bağımlılıkla mücadelede kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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