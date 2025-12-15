'Modem sustu, ev konuştu' tiyatro oyunu sahnelendi

Haberler

Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Mesut Ekni Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu, 'Modem sustu, ev konuştu' adlı tiyatro oyununu sahneleyerek dijital bağımlılığın birey ve aile üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Mesut Ekni Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu tarafından "Modem sustu, ev konuştu" adlı tiyatro sahnelendi.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde Mesut Ekni Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Modem sustu, ev konuştu" adlı tiyatroya Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Düzenlenen etkinlikte, dijital bağımlılığın birey ve aile yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilerek toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi. Öğrenciler tarafından sahnelenen tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Program sonunda Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, anlamlı bir konuya dikkat çeken bu tür kültürel ve sanatsal faaliyetlerin önemine vurgu yaparak, emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve organizasyonda görev alan herkese teşekkür etti.

Ayrıca ailelerin ve gençlerin dijital bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Etkinlik, katılımcıların alkışları eşliğinde sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
