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Kahta'da bir kişi vincin halatına oturarak metrelerce yükseğe çıkarıldı

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Kahta'da bir kişi vincin halatına oturarak metrelerce yükseğe çıkarıldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devam eden çelik konstrüksiyon çalışmaları sırasında bir kişi vincin halatına oturarak metrelerce yükseğe çıkarıldı. Mustafa Kemal Caddesi'ndeki çalışmada kaydedilen görüntüler tepkiye neden oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde devam eden çelik konstrüksiyon çalışmaları sırasında kaydedilen görüntüler tepkiye neden oldu.

Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yürütülen çelik konstrüksiyon çalışmaları sırasında, bir kişi vincin halatına oturarak metrelerce yükseğe çıkarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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