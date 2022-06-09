Kahta Belediyesi yaz etkinlikleri başlıyor - Haberler

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Kahta Belediyesi yaz etkinlikleri başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kahta Belediyesi yaz etkinlikleri başlıyor

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen Haziran ayı yaz etkinliklerin ilki 11 Haziran saat 21.00'da Nurettin Rençber Konseri ile başlayacak.

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi tarafından düzenlenen Haziran ayı yaz etkinliklerin ilki 11 Haziran saat 21.00'da Nurettin Rençber Konseri ile başlayacak.

Kahta Belediyesi tarafından hazırlanan yaz etkinlikleri çerçevesinde Haziran ayında 3 farklı etkinlik düzenlenecek. 11 Haziran Cumartesi Nurettin Rençber Konseri ile başlayacak olan etkinlik,15 Haziran Çarşamba günü Beynelmilel sinema filmi ile devam edecek. 25 Haziran Cumartesi günü Saat 21: 00 da Hozan Beşir Konseri ile Kahta Belediyesi Haziran ayı etkinlikleri sona erecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kahta belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, "Ramazan ayında yapmış olduğumuz etkinliklerimizin ardından imkanlarımız dahilinde yaz etkinliklerimiz başlıyor. Kahtalı hemşehrilerimize etkinlik dolu bir mevsim yaşatmak istiyoruz. Yaz etkinliklerimiz ücretsiz olup, ulaşım hizmeti de ücretsiz sağlanacaktır. Tüm halkımız davetlidir" diye konuştu. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Nurettin Rençber Adıyaman Saat Yerel Haberler

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