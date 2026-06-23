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Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonu: 6 tutuklama

Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonu: 6 tutuklama
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Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 bin 828 sentetik ecza hap ile 119 Captagon hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14, 16 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda toplam 15 bin 828 adet sentetik ecza hap ile 119 adet Captagon hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

NARKOTİK EKİPLERİNDEN UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 14, 16 ve 19 Haziran 2026 tarihlerinde belirlenen adres ve şüphelilere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda uyuşturucu hapların piyasaya sürülmesinin önüne geçildi. Operasyonlarda ele geçirilen yüklü miktardaki sentetik ecza ve Captagon hap, uyuşturucuyla mücadele kapsamında önemli bir yakalama olarak değerlendirildi.

15 BİN 828 SENTETİK ECZA HAP ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda toplam 15 bin 828 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ayrıca ekipler tarafından 119 adet Captagon hap da bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyonlarını titizlikle yürüttü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edildiği bildirildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kahramanmaraş'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. Narkotik ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik denetim ve operasyonlarına devam edeceği ifade edildi.

Haber: Muhammet Özer

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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