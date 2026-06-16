Kahramanmaraş'ta kaçak yapı tepkisi: Batı Köyleri yolu ulaşıma kapatıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kaçak olduğu belirtilen bazı yapılar hakkında alınan yıkım kararının ardından bir grup vatandaş eylem yaptı. Edinilen bilgilere göre, Onikişubat ilçesine bağlı batı köyleri güzergahında bulunan yapılar için yıkım süreci başlatıldı. Yıkım kararına tepki gösteren vatandaşlar bölgede toplanarak çalışmaların durdurulmasını istedi. Grup, tepkisini göstermek amacıyla Batı Köyleri yolunu araç trafiğine kapattı. Yolun kapanması nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edilirken, ekipler vatandaşlarla görüşerek yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

YIKIM KARARINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Onikişubat ilçesine bağlı batı köyleri güzergahında bulunan ve kaçak olduğu belirtilen bazı yapılarla ilgili yıkım sürecinin başlatılması, bölgede yaşayan bazı vatandaşların tepkisine yol açtı. Karara karşı çıkan vatandaşlar, yıkım çalışmalarına tepki göstermek amacıyla bölgede bir araya geldi. Eyleme katılan vatandaşlar, alınan yıkım kararına ilişkin rahatsızlıklarını dile getirdi. Grup, yıkım sürecinin durdurulmasını talep ederken, bölgede kısa sürede kalabalık oluştu. Tepkilerin artması üzerine durum yetkililere bildirildi.

BATI KÖYLERİ YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Yıkım kararına tepki gösteren grup, Batı Köyleri yolunu araç trafiğine kapattı. Yolun kapanması nedeniyle bölgede ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sürücüler farklı güzergahlara yönlendirilirken, olay yerine güvenlik ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, vatandaşlarla görüşerek yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürüttü. Eylem ve yıkım sürecine ilişkin gelişmelerin sürdüğü öğrenildi.

Haber: Muhammet Özer