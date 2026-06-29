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Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kahramanmaraş'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı
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Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde karşı yönden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Ekinözü ilçesi Maarif Mahallesi Akpınar Boğazı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen nedenle karşı yönden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi ağır yaralanarak araç içerisinde sıkıştı.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Ekinözü ilçesi Maarif Mahallesi Akpınar Boğazı mevkisinde yaşandı. Karşı yönden gelen iki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük hasar meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

YARALILARI İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 2 yaralıyı bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ağır yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından olay yeri jandarma ekiplerine teslim edildi. Kazanın meydana geldiği bölgede güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

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Dilşad Özcan
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