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Kahramanmaraş Valisi: İldeki yıkımların nedeni mahkeme süreci

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Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, deprem sonrası ildeki yıkımların yüzde 91 seviyesinde olduğunu ve bu rakamın mahkeme sürecinin devam etmesinden kaynaklandığını belirtti. Ayrıca, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşların sayısı ve TOKİ tarafından yapılan konutların durumu hakkında bilgi verdi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "İlimizde yıkımlar yüzde 91 seviyesindeydi ve uzun süredir bu yüzde 91'lerde duruyor bu rakam. Bunun nedeni de mahkemeye intikal etmiş binalarla ilgili mahkeme sürecinin devam etmesidir" dedi.

Vali Ünlüer, 6 Şubat depremleri sonrası il genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Konteyner kentlerdeki son durum hakkında konuşan Ünlüer, "Şu anda oturuma açık olan 46 konteyner kentimiz mevcuttur tüm il genelinde. Bunlarda da 21 bin 794 konteyner mevcut, 19 bin 204'ünde de vatandaşlarımız oturuyor. İl ve ilçe merkezlerinde konteyner kentlerde oturan vatandaşlarımız da 60 bin 235. Kırsalda da 16 bin 679 konteynerimize dağıttık ve bu vatandaşlar kendi evlerinin önüne koydular ve burada da 66 bin 716 vatandaşımız yaşamaktadır" dedi.

Deprem sonrası risk oluşturan binaların yıkımına devam edildiğini söyleyen Vali Ünlüer, "İlimizde yıkımlar yüzde 91 seviyesindeydi ve uzun süredir bu yüzde 91'lerde duruyor bu rakam. Bunun nedeni de mahkemeye intikal etmiş binalarla ilgili mahkeme sürecinin devam etmesidir. Biz yargıya intikal etmiş ve çevreye zararı olmayan risk oluşturmayan binaları yıkmıyoruz. Bunun nedeni ilerde hak kaybına uğramamak, devleti ve kamuyu tazminat ödemeye mahkum etmemekti, buna çok dikkat ettik. Bina risk teşkil ediyorsa, sıkıntılı durum varsa onun da raporunu tutarak yıktık. Toplamda yuvarlak hesap 69 bin bizim hak sahibimiz var ağır ve orta hasarlı olarak. İş yerlerini de sayarsak bu rakam 80 bine dayanmaktadır" diye konuştu.

Hak sahiplerini sıcak evlerine taşımaya devam ettiklerini dile getiren Kahramanmaraş Valisi Ünlüer, "TOKİ kanalı ile il ve ilçe merkezlerimizde şu ana kadar başlayan 26 bin 496 bağımsız birimin inşaatı devam ediyor. Yıl sonuna kadar bunun büyük bir bölümü bitmiş ve hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Her ay vatandaşlarımıza kuralar çekilmeye devam edecek ve yıl sonuna kadar 26 bin 496'nın büyük bölümü kuraları çekilmiş ve vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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