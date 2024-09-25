Kahramanmaraş'ta Şiddet Olayı: Çoban Nail'in Acı Hikayesi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Çokak Mahallesi'nin kırsalında iki kız kardeşten biri tarafından sopayla dövülerek darp edilen çoban Nail'in hayatı yürek burktu. Engelli kardeşleri ve annesi ile yaşamını sürdüren aile köylülerin yardımıyla hayatlarına devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta genç kız tarafından dövülen ve bir diğeri tarafından kameraya kaydedilen çoban Nail Yener'in hayatı yürek burkuyor. Genç kız tarafından sopayla şiddete maruz kalan Nail ailesi ile yaşamını sürdürüyor.

Nail'in babası 1995 yılında vefat etti. 78 yaşındaki anne Eşe, ağabeyleri Mehmet (53) ve Osman Yener (49) ile yaşam mücadelesi veren aile köylülerin yardımı ile hayata tutunuyor. Yaşadığı travmayı atlatmaya çalışan Nail ise evde dinleniyor.

Şiddete maruz kalan çoban Nail, "Ben oturuyordum suçsuz yere dövdüler benden içki almamı istediler. Benim yaşlı bir annem var iki ağabeyim var üç kardeşiz garibanım kimseye zararımız yok" dedi. - KAHRAMANMARAŞ