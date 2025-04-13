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Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Yangını

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Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının olduğu araç yol dışına çekildi, can kaybı yaşanmadı.

Kahramanmaraş'ta otomobil yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, Onikişubat İlçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AFT 267 plakalı Peugeot marka otomobil seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. Yanan otomobil çekici marifetiyle yol dışı edildi. Maddi hasarın oluştuğu yangında can kaybı yaşanmadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Yerel
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