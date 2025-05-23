Kahramanmaraş'ta Sağlık Çalışanına Yapılan Silahlı Saldırı Protesto Edildi

Kahramanmaraş'ta Sağlık Çalışanına Yapılan Silahlı Saldırı Protesto Edildi
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Kahramanmaraş'ta, boşandığı eşi tarafından hastanede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden sağlık çalışanı Eser Karaca için bir araya gelen meslektaşları, kadın ve sağlıkta şiddeti lanetleyerek protesto gösterisi düzenledi.

Kahramanmaraş'ta boşandığı eşi tarafından çalıştığı hastanede silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden sağlık çalışanı 2 çocuk annesi Eser Karaca için görev yaptığı özel hastanede sağlık çalışanları ve hekimler tarafından basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, kadın ve sağlıkta şiddet lanetlendi.

Yaşanan vahim olayın ardından Özel Megapoint Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, ellerinde "Kadına Şiddete Hayır", "Sağlıkta Şiddete Hayır" yazılı dövizlerle saldırıyı protesto etti. Başhekim Erkan Efe öncülüğünde yapılan açıklamada, şiddete karşı kararlılıkla mücadele mesajı verildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün burada, büyük bir acı ve öfke içinde toplandık. Hastanemizde, görevi başında, topluma sağlık hizmeti sunarken, boşandığı eşi tarafından katledilen kadın sağlık çalışanımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu vahşi saldırı, sadece bir kadına değil; hepimize, insanlığa, sağlığa ve toplumsal vicdana yönelmiş bir şiddet eylemidir. Hayatını insanları iyileştirmeye adayan bir sağlık emekçisinin, çalıştığı kurumda, görevini ifa ederken uğradığı bu saldırıyı kabul etmiyor, lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet bir insanlık suçudur. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, tüm topluma yapılan bir saldırıdır. Bu olay, bir kez daha gösterdi ki kadınlar, ne yazık ki hem özel yaşamlarında hem de kamusal alanda, her an şiddet tehdidi altında. Sağlık kurumları şiddetin değil, şifanın adresi olmalıdır. Kadınların güvenle çalışabileceği, özgürce yaşayabileceği bir toplum için herkes sorumluluk almalıdır. Hayatını kaybeden çalışanımız Eser Karaca'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Bir daha böyle acılar yaşamamak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ediyoruz. Kadına Şiddete Hayır! Sağlıkta Şiddete Hayır!" - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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